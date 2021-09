. Forse non propriamente seconde scelte ma certamente non prime. Perché non è un mistero che il trequartista brasiliano è stato inseguito per tutta l’estate, fino al penultimo giorno di mercatoha parlato con Ursino salvo poi vedersi soffiare Messias dal Milan e ripiegare su Brekalo. Non è un mistero neppure che Amrabat fosse il giocatore chiesto dacome partner di(il tecnico croato lo conosce bene avendolo già allenato al Verona) e che Vagnati abbia provato in tutti i modi a convincere ila cedere(con offerte e proposte di scambi vari) senza però riuscirci.Certo, non ci si può lamentare per quanto riguarda le qualità tecniche di, anche se finora in campo è stato un po’ troppo incostante ma ha 23 anni (è molto più giovane rispetto a Messias) e importanti margini di miglioramento.ha poi tutto il potenziale per essere tra i protagonisti di questo campionato e fare un’altra grande stagione dopo quella allo(in questo caso a far storcere il naso, anche a Juric, è la formula del suo arrivo: prestito secco).è invece una scommessa ma di quelle che una società come il Torino deve fare: è giovane, ha una discreta esperienza a livello internazionale e lo scorso anno è stato protagonista di un’ottima Europa League con loNon saranno prime scelte, quindi, ma i giocatori arrivati per ritagliarsi uno spazio importante nel Torino (ai tre citati aggiungiamo anche) convincono.Il ciclo a Torino dell’estremo difensore campione d’Europa era giunto al capolinea, la cessione era diventata inevitabile, ma sarebbe servito un nuovo numero 1 affidabile, che avesse già dimostrato di poter essere titolare in serie A. Si è deciso invece di promuovere la sua riserva,, che certamente ha qualità fisiche importanti ed è bravo anche a giocare la palla con i piedi e ha impostare l’azione. Il portiere deve però anche parare e, finora, l’estremo difensore serbo non ha dimostrato di saperlo fare nel migliore dei modi.