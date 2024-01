Toromania: ecco perché Buongiorno non andrà al Milan

Andrea Piva

Da alcuni giorni la notizia del forte interesse del Milan per Alessandro Buongiorno ha mandato in subbuglio i tifosi. Quelli rossoneri più che quelli del Torino. D’altronde il centrale è uno dei migliori difensori italiani in circolazione, si è con merito guadagnato anche la Nazionale e ha ancora diversi margini di miglioramento e in molti al Milan lo accoglierebbe a braccia aperta. Ma Buongiorno, proprio al Milan, non andrà. O almeno non ci andrà ora, semmai se ne riparlerà in estate.



Lo sanno i tifosi granata, ed è il motivo per cui la notizia dell’interesse del Milan in molti non ha suscitato particolari timori. Solamente pochi giorni fa, dopo la partita contro il Genoa, lo stesso Buongiorno assicurava di essere felice al Torino e non c’è alcun motivo per non credergli. Certo, la squadra rossonera ha un grande appeal, gli permetterebbe di giocare le coppe europee, di ambire a traguardi importanti e di guadagnare di più, ma se Buongiorno andrà via dal Torino non lo farà a metà stagione, lasciando un buco in difesa. Ci tiene troppo al Toro per lasciarlo nei guai.



E neppure Urbano Cairo lo venderà a campionato in corso. Il caso Belotti, andato via a zero, è stato un caso particolare che non accadrà di nuovo, il presidente granata, come sempre ha fatto con i suoi calciatori più importanti, lascerà partire anche Buongiorno se quest’ultimo glielo chiederà o se gli arriverà un’offerta. Ma non lo farà a gennaio, non lo farà nel mezzo di una stagione in cui ha perso per infortunio un altro pilastro della difesa come Perr Schuurs. Se ne riparlerà in estate. Forse.