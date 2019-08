Saltato il terzino entrando in area dalla destra, dribbling secco sul centrale con un colpo di tacco, sinistro chirurgico nell’angolino basso: gol. Così, con questa autentica prodezza, Simone Zaza ha portato in vantaggio il Torino sul campo dello Shakhtyor Soligorsk. Una rete che ha fatto in parte dimenticare la prestazione sottotono della squadra granata a Minsk ma che non è bastata per ottenere il quarto successo in altrettante partite in questi preliminari di Europa League. Il pregevole gesto tecnico di Zaza spiega però il perché il motivo per cui in Spagna c’è chi sogna l’arrivo dell’attaccante granata (l’Espanyol, altra squadra impegnata nei preliminari di Europa League) ma anche perché il presidente Urbano Cairo non lo cederà.



Questo Zaza è un giocatore completamente diverso da quello visto lo scorso anno nella sua prima stagione in granata: è in buona condizione fisica, si trova a meraviglia con i compagni, ha una voglia matta di riscattare lo scorso campionato e conquistare i tifosi. Walter Mazzarri e Urbano Cairo si fidano di lui, lo considerano un punto ferma della squadra e non vogliono lasciarlo partire: un messaggio questo già riferito a chi in questa sessione di mercato ha mostrato interesse per il centravanti. Un messaggio che è arrivato anche all’Espanyol, che dovrà guardare altrove per rinforzare il proprio reparto offensivo. Questo Zaza non è in vendita, non partirà. Anzi, se continuerà la stagione così come l’ha iniziata (questo è ciò che tutti si augurano) potrà certamente essere uno dei grandi protagonista della nuova stagione del Torino. E se continuerà a deliziare gli occhi con gol come quello siglato a Minsk c’è da scommetterci che anche Roberto Mancini gli ritaglierà un ruolo di primo piano in Nazionale.