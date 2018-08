Cattivo, affamato, determinato e mai domo: è questo il Torino che si è visto nel secondo tempo a San Siro, quello che è stato in grado di rimontare due gol ad un'Inter ricca di campioni che nei primi quarantacinque minuti era stata pressoché perfetta. Neanche il più ottimista tra i tifosi all'intervallo, considerando anche le prestazioni fino a quel momento delle due squadre, avrebbe immaginato la rimonta della squadra di Walter Mazzarri. Rimonta che invece è arrivata partendo dall'asse Iago Falque-Andrea Belotti. Lancio perfetto di cinquanta metri del primo, controllo di esterno e appoggio in rete del secondo: così a San Siro la partita è cambiata.



Iago Falque è poi entrato nel vivo anche nell'azione del 2-2, suo l'appoggio all'indietro per Aina, prima che la palla carambolasse sui piedi di Meité, ribadendo con i fatti ciò che a parole aveva espresso una settimana fa, ovvero che la seconda punta sa fare benissimo. Dopo che anche il caso sulla sua possibile cessione è rientrato - il presidente Urbano Cairo lo ha dichiarato incedibile e lui stesso ha dichiarato di stare bene in granata – e dopo averlo visto in campo a San Siro, viene ora da domandarsi se per Simone Zaza ci sia spazio in questo Torino. Al momento per Mazzarri è impensabile rinunciare a uno tra Falque e Belotti, è così che l'ex Valencia per il momento è rimasto in panchina e ancora una volta ha dovuto rimandare il proprio esordio in granata.



La stagione è ancora lunga e certamente prima o poi arriverà anche il momento di Zaza, ma dopo queste prime giornate di campionato appare evidente che per l'attaccante lucano il posto da titolare è tutt'altro che assicurato. Se Falque e Belotti continueranno a giocare su questi livelli e se alla fine Ljajic dovesse restare, Zaza dovrà sgomitare parecchio per trovare spazio nell'attacco granata.