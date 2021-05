Salvatore Sirigu non poteva scegliere momento migliore della stagione per tornare super. A Verona, nonostante un problema al ginocchio, il portiere del Torino è stato decisivo in almeno tre occasioni con degli interventi tutt’altro che semplici che hanno tenuta a galla la squadra granata. Si è dovuto arrendere solamente alla bella conclusione a giro di Dimarco dal limite dell’area di rigore.



Questa è stata una stagione molto difficile per Sirigu, caratterizzata da una serie di errori che sono costati diversi punti al Torino (ma non si possono non ricordare tutti quei punti che aveva invece fatto guadagnare negli scorsi anni con i suoi miracoli), nel momento decisivo della stagione, dove ogni errore pesa ancora di più, il portiere del Torino ha risposto presente. E per salvarsi il Torino ha bisogno del suo portiere nella miglior condizione possibile, anche perché gli avversari che dovrà affrontare nelle ultime quattro partite sono ancora tutti in corsa per raggiungere i propri obiettivi, che siano la qualificazione alla Champions League o la salvezza. Nessuno regalerà nulla: per portare a casa più punti possibili contro Milan, Spezia, Lazio e Benevento servirà ancora un super Sirigu.



Se il portiere ripeterà la prestazione fatta contro il Verona, nonostante un problema al ginocchio fortunatamente non particolarmente grave, si potrà guardare con ancora più ottimismo al rush finale.