. Al tecnico abruzzese è stato concesso anche troppo tempo, che in questi mesi ha dimostrato di non meritare. Non ha saputo dare un gioco alla squadra e non ha saputo comprendere le caratteristiche dei giocatori a sua disposizione: Tomas Rincon regista nel 4-3-1-2, per esempio, lo ricordiamo tutti. Con l’arrivo di: perché i problemi della squadra granata vanno ben oltre l’ex tecnico.In estat: non hanno poi costruito una rosa adeguata al 4-3-1-2 di Giampaolo, non è stato preso nessun regista e nessun trequartista (eccezion fatta per la scommessa, che finora ha dimostrato di non essere pronto per la serie A e lo stesso allenatore ha immediatamente bocciato come rifinitore delle punte), sono stati tenuti giocatori che avevano espressamente chiesto la cessione. E certi musi lunghi all’interno dello spogliatoio non hanno aiutato.In un momento complicato come questo,(Nicola, insieme a Moreno Longo, era l’ipotesi migliore per la panchina granata): ora però i. Il Torino non può retrocedere in serie B.