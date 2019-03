Con la maglia del Toro addosso, Simone Zaza lo avevamo visto esultare solo una volta: a fine settembre, al Bentegodi, contro il Chievo Verona. Dopo cinque mesi di astinenza dal gol, lo abbiamo rivisto esultare ieri, nuovamente contro il Chievo Verona. Una rete cercata e finalmente arrivata che per l’attaccante sa di liberazione, ma sarà quella della svolta? La squadra di Walter Mazzarri è in piena corsa per la qualificazione a una coppa europea, condivide la sesta posizione con Lazio e Atalanta (con i nerazzuri è in vantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti), segue la Roma e l’Inter, distanti rispettivamente tre e sei punti: in questa ultima parte di stagione, per poter continuare a sognare, i gol di Zaza farebbero comodo (e parecchio) al Torino.



L’avventura di Zaza al Torino è stata complicata fin dall’inizio: dopo il gol segnato a Stefano Sorrentino un girone fa si sperava che il percorso in granata dell’attaccante si mettesse in discesa. Invece la salita è continuata: diverse panchine, poche presenza da titolare e nessun gol. Almeno fino a ieri quando ha tolto il pallone dalla disponibilità di Andreolli, è entrato in area di rigore e con il sinistro ha trafitto il portiere del Chievo. Il fato ha voluto che la nuova occasione di rilancio di Zaza arrivasse proprio contro il Chievo, ora l’attaccante dovrà sfruttare l’entusiasmo che il gol, inevitabilmente, gli ha dato. Guai a imbeccare nuovamente la strada in salita anche perché, almeno per questa stagione, non ci sarà più il Chievo da affrontare e a cui segnare. E il Torino, per continuare a cullare i propri sogni europei, ha bisogno del contributo di tutti i suoi giocatori, specialmente di quello che, come Zaza, hanno le qualità necessarie per fare la differenza.