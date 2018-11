Forza mister. Una vigilia di Cagliari-Torino come questa nessuno se l'aspettava e nessuno l'avrebbe voluta, lei per primo avrebbe voluto poter partire quest'oggi con i propri giocatori per la Sardegna, per guidare la squadra verso una vittoria. Invece si dovrà fermare, per una volta sarà costretto lei al turnover e a lasciare il suo posto da titolare a Nicolò Frustalupi. Ma tornerà, magari dopo una vittoria del suo Toro alla Sardegna Arena.



Il mondo del calcio nel frattempo si è stretto intorno a lei: tanti i messaggi arrivati dai colleghi, come Massimiliano Allegri e Rolando Maran, ma anche da giocatori e altri addetti ai lavori del mondo del calcio. In questo lunedì di riposo calcistico, il regalo più bello che vorrà ricevere sarà una prestazione, arricchita da una vittoria, da parte del suo Torino. Andrea Belotti e compagni non potranno di certo esimersi dal fare di tutto per portare in dono bel gioco e tre punti, applicando gli insegnamenti che da mesi impartisce in allenamento: attenzione ai dettagli e ricerca della vittoria fino all'ultimo secondo di gioco.



Poi l'aspetteremo tutti di nuovo in panchina, un prima fila verso le prossime battaglia che il suo Torino dovrà affrontare. Ma ora ricarichi le pila e stia sereno, la sua squadra è in buone mani e saprà farsi riconoscere come il Torino di Mazzarri anche se lei non sarà a bordo campo.