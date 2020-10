Ci sono voluti 120 minuti, un grave errore die un altro diper regalare ala prima vittoria sulla panchina del. Il 3-1 alpermette ai granata di proseguire il cammino in Coppa Italia ma non si può certo essere soddisfatti. Il tecnico continua a chiedere tempo ma fa poco per meritarselo: la partita incredibilmente equilibrata con i salentini (che militano in serie B), in grado per lunghi tratti anche di fare la partita e costringere sulla difensiva i padroni di casa, è l’ennesima dimostrazione che iDa quando c’è Giampaolo,(tre sconfitte e un pareggio in campionato, 1-1 con il Lecce il Coppa Italia nelle gare ufficiali),. Poi, contro altre due formazioni di serie C,, sono arrivati un pareggio e addirittura una sconfitta. Ma quello era calcio d’agosto, la nuova stagione era appena agli albori, c’era ancora tanto lavoro da fare e una squadra da completare: peccato che, due mesi dopo, la squadra non sia stata completata e al tecnico resti ancora molto lavoro da compiere.Domenica arriverà unastanca e con pochi giocatori a disposizione di(sempre che si giochi), sembrerebbe l’occasione giusta per il Torino per cercare di ottenere il primo successo e iniziare la scalata della classifica. Ma i ritmi lenti, le difficoltà a costruire gioco finora palesato non lasciano ben sperare., passando dal 4-3-1-2 al 5-3-1-1: una mossa che ha permesso di conquistare il primo punto in campionato e sfiorare la vittoria.