Ve lo ricordate il primo, ma anche il secondo,di? Daera imbottito di ex, a cui si aggiunsero anche i varie molti altri. Fedelissimi del tecnico genovese che lo avevano portato a ottenere ottimi risultati in Puglia. Il primo Torino di Marco Giampaolo (e chissà, forse un domani anche il secondo) ricorderà in parte quello precedentemente citato: questo perché il mercato che sta conducendoè per certi versi simile a quello che portò avantiIn questo caso non ci saranno una colonia barese a Torino ma arriveranno diversi giocatori che il neo allenatore ha conosciuto e allenato traNon è un caso che il primo colpo sarà: il terzino svizzero è stato chiesto proprio da Giampaolo, che lo ha apprezzato nel corso della sua (breve) esperienza in rossonero. Il secondo potrebbe essere: centrocampista polacco con cui Giampaolo ha invece lavorato a Genova. Arriveranno poi anche giocatori che finora il neo tecnico granata ha potuto conoscere solamente da avversari ma l’intenzione di Vagnati è quella di accontentarlo eCi sarà poco tempo a disposizione per preparare la nuova stagione, poche settimane per inculcare nella testa dei giocatori un modo diverso di fare calcio rispetto al recente passato: per questo. E dopo la deludente stagione da poco terminata, Urbano Cairo non vuole più sbagliare e per questo ha scelto di accontentare il nuovo allenatore. Anche se i veri gioielli esplosi nella Sampdoria di Giampaolo, da, difficilmente arriveranno in granata.