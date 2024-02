Toromania: giocando così si può andare in Europa. Toro, non smettere di crederci

Andrea Piva

Al gol di Guendouzi le facce di chi era presenti allo stadio (ma è facile immaginare anche di chi la partita l’ha vista in TV) erano incredule. Quando Cataldi, pochi minuti dopo, ha messo a segno il 2-0 c’era chi per qualche istante ha creduto di vivere in un sogno, in un incubo più che altro: come poteva il Torino che per un’ora aveva dominato in lungo e in largo, creato e sprecato occasioni su occasioni, essere sotto per 2-0 contro una Lazio che per sole due volte si avvicinata alla porta di Milinkovic-Savic? La risposta è più banale di quanto si possa immaginare: se una squadra crea tanto ma alla fine non fa gol, spesso alla fine perde.



Nonostante la sconfitta c'è però tanto da salvare della partita del Torino contro la Lazio, a partire dal gioco espresso e dalla facilità trovata nell’andare alla conclusione (non era mai capitato durante l’anno). E anche se si è persa una grande occasione per agganciare la zona Europa (con una vittoria il Torino sarebbe salito al settimo posto, scavalcando Lazio e Fiorentina), se la classifica al momento dice che Rodriguez e compagni sono in una posizione che non porta a nulla, la squadra granata deve continuare a crederci all’Europa. Perché giocando come contro la Lazio i punti prima o poi arriveranno, anche negli scontri diretti. Guai a farsi distrarre dalla classifica o mollare proprio adesso: questo Torino può e deve continuare a credere all’Europa.