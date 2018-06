Se, con il post pubblicato su Facebook, l'intenzione di Antonio Barreca era quella di avere una testimonianza di quanto i tifosi del Toro siano affezionati a lui, allora può ritenersi soddisfatti: basta leggere la mole di commenti, diversi nella forma ma uguali nel contenuto ricevuti. L'invito a restare è stato scritto più volte, da più persone. Ma dietro a quel post e a quella frase finale - “Il prossimo anno sarà sicuramente migliore, ma deciderò bene per il mio futuro” - c'è molto di più.



C'è la voglia di essere protagonista in campo, dopo un anno passato per lo più tra panchina e tribuna anche, ma non solo, a causa di alcuni problemi fisici. C'è anche la consapevolezza che nel Torino il prossimo anno sarà difficile ritagliarsi il ruolo desiderato: Cristian Ansaldi ha dimostrato di avere esperienza e qualità a cui è difficile rinunciare, il mercato potrebbe poi portare in granata anche un altro esterno sinistro, considerato che l'argentino può giocare anche a destra (Diego Laxalt è il candidato numero uno ruolo, anche se la trattativa è molto complicata), il che ridurrebbe ancora di pù gli spazi per Barreca.



Lasciar partire Barreca potrebbe però essere un errore: è giovane, ha dimostrato di avere qualità, è cresciuto nel vivaio granata ed è legato all'ambiente. Tutti aspetti che possono essere dei valori aggiunti, farlo diventare negli un simbolo, un uomo-squadra importante, un giocatore che possa contribuire a ricreare quello spirito di appartenenza che al Toro (ma non solo) negli ultimi anni si è perso. Per questo, oltre che per le sue doti già mostrate in particolare lo scorso anno, Barreca non va ceduto.