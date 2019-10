“Belotti è un grande fenomeno del Toro” ha dichiarato con sicurezza Urbano Cairo parlando dei vari atleti e campioni, a margine dell’inaugurazione del Festival dello Sport di Trento. Qualcuno potrebbe storcere il naso di fronte all’affermazione del presidente del Torino: il Gallo non avrà il sinistro di Messi o il destro di Cristiano Ronaldo, neanche le qualità dei vari fenomeni del passato come Pelè o Maradona, ma per il Toro sì, è un fenomeno vero. Nel mondo granata il termine “fenomeno” è definito da parametri differenti rispetto a altre squadre, per entrare davvero nel cuore dei tifosi granata non bastano i piedi buoni, serve altro: serve grinta e passione. Servono polmoni e cuore che facciano fare quello scatto in più anche quando le gambe non girano.



Belotti ha tutto ciò: piedi, cuore, polmoni, grinta e passione. E pazienza se non sempre i dribbling gli riescono, se sbaglia qualche passaggio o se a volte spreca delle buone occasioni da gol: in questi anni con la maglia granata ha sempre trovato il modo di far dimenticare subito i suoi errori. Senza tornare troppo indietro nel tempo, basti pensare all’ultima partita contro il Milan: a quel gol sbagliato a porta sguarnita a fine primo tempo, con il parziale di 1-0 per i rossoneri, e a come abbia preso sulle proprie spalle la squadra e, nel secondo tempo, l’abbia portata alla vittoria con una doppietta.



Belotti è quindi davvero un grande fenomeno del Toro. Se ne è accorto anche Roberto Mancini, che da qualche mese a questo parte è tornato a convocarlo in Nazionale promuovendolo subito a centravanti titolare. A Cairo, Mazzarri e ai tifosi non resta che augurare che il Gallo continui la sua stagione “da fenomeno” così come l’ha cominciata.