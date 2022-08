anche se siamo solo alla terza giornata, se il campionato è ancora molto lungo, se siamo ad agosto e diverse squadre devono ancora completarsi e terminare il rodaggio,. Stare là in cima, dove purtroppo da troppo tempo non siamo più abituati a vedere la squadra granata, dà fiducia all’interno dello spogliatoio pur non cancellando tutti i problemi che ci sono.ma di situazioni da risolvere o migliorare ce ne sarebbero anche molte altre. Eppure,3-0 alin Coppa Italia, 2-1 alall’esordio in campionato, 0-0 con lae 2-1 alla. Il Torino di Juric convince sempre a prescindere dagli interpreti in campo: consulla trequarti, conadattato al ruolo di centrale di destra di difesa, con un rigeneratoin mezzo al campo al posto di: nei due anni precedenti non lo si era mai visto giocare come in questo avvio di stagione, neppure sotto la guida di Marco Giampaolo che lo conosceva e lo aveva voluto in granata.ed è davvero un peccato che non abbia sfruttato al meglio l’enorme occasione avuta per scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori, il gol lo avrebbe meritato per come ha giocato.