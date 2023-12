Bastone più che carota: è quello che nelle ultime settimanesi è ritrovato spesso a utilizzare con i suoi giocatori, anche con i cosiddetti titolatissimi del suoÈ cosìprima epoi si sono ritrovati a stare seduti in panchina a guardare i compagni giocare:e il centrocampista è tornato a giocare ad alti livelli e il portiere nelle ultime partite lo si è potuto vedere attento e reattivo come non mai.Radonjic è ormai un caso nel Torino, è noto a tutti, nonostante il tentativo del presidente Cairo di nasconderlo dopo la partita contro l’Atalanta parlando di un forfait per infortunio del numero 10.e non gli hanno permesso di giocare con continuità. Ci è ricascato anche al Torino, sta commettendo gli stessi errori di sempre, quelli che mettono in secondo piano le sue indubbie qualità tecniche. Juric ha provato a usare la linea morbida con Radonjic ma non è servito, è passato ora a quella dura ma non sta servendo: dopo l’esclusione dai convocati nel derby, il trequartista si era rivisto in panchina e anche in campo per qualche spezzone, poi le due non convocazioni contro Atalanta e Frosinone, ha commentato Juric dopo l’ultima partita.