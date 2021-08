. Trovare qualche aspetto confortante nella prestazione delcontro lanon è affatto semplice, comprendiamo bene lo stato d’animo diche a fine gara ha più volte ripetuto di essere molto preoccupato, ma se si vuole trovare un qualcosa da cui ripartire con fiducia fortante basta riascoltare o rileggere le parole dia fine partita.Se alla frase del centrocampista aggiungiamo quella didi qualche ora prima (“Belotti non ha mai escluso di restare”, ndr) allora sì che si può guardare con fiducia alla settimana che sta per iniziare per ciò che concerne il futuro del Gallo.: e qui arrivano alle tante dolenti, a tutto ciò che si è visto non funzionare contro la formazione grigiorosso.Oltre a ritrovare il miglior Belotti, il Torino ha bisogno di rinforzi in ogni reparto, dalla difesa fino all’attacco passando ovviamente per il centrocampo. Come dare torto a Ivan Juric che a fine partita, sconsolato, dichiarava: “In questo momento sono preoccupato,”?. Sono due anni che il Torino strappa la salvezza nelle ultime battute del campionato, per un pelo, è evidente che la squadra abbia bisogno di rinforzi di qualità (anche Juric li ha più volte chiesti pubblicamente e privatamente a): cosa si aspetta allora a sistemarla?