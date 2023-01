Babbo Natale deve aver fatto un po' di confusione con le strade, il Torino il tanto atteso regalo lo ha infatti ricevuto quasi un mese dopo: è arrivato la sera di un 20 gennaio di cui molti si ricorderanno e sono 15 punti di penalizzazioni inflitti alla Juventus. Perché si possono considerare un dono per il Torino? Perché la squadra granata ora si trova, inaspettatamente, di nuovo in corsa per un posto in Europa. Senza giocare è salita all'ottavo posto in classifica a sole due lunghezze di distanza dall'Udinese, ora settima.



Certo il vantaggio sulla Juventus di un solo punto non si può considerare rassicurante e la formazione bianconera ha le qualità per ritornare davanti al Torino in classifica. Ma i guai per la Juve potrebbe non essere finiti e il Torino ha ora il dovere di provare a chiudere il campionato al settimo posto, in zona Conference League. Senza poi dimenticare la Coppa Italia, che diventa ora un obiettivo stagionale: dopo aver battuto il Milan a San Siro ora ci sarà la Fiorentina da affrontare ai quarti e nell'eventuale semifinale non ci sarà neppure lo spauracchio Napoli.



L'occasione per tornare a giocare una coppa europea è grande e sarebbe davvero un delitto per il Torino non provare a coglierla. Certo, altri passi falsi come quelli delle ultime settimane (dal pareggio con il Verona alla sconfitta interna contro lo Spezia) non saranno ammessi ma questa è un’opportunità da non lasciarsi scappare.