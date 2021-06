Avere le idee chiare e realizzarle in tempi brevi: è questo il primo passo che deve fare ilper ripartire dopo due anni da bui.ha risolto in brevissimi tempo la questione allenatore, puntando sue facendogli firmare un contratto triennale a cifre importanti. MaIl Gallo inizierà e finirà (si spera il più tardi possibile) l’Europeo da calciatore del Torino, poi deciderà se rinnovare e restare in granata o se invece cambiare squadra dopo sei anni, 228 presenze e 105 gol.(che ovviamente avrà comunque un suo peso)la sua voglia di misurarsi anche a livello internazionale., a cui si sente molto legato, si è ritrovato invece a lottare per due anni di fila con le unghie e con i denti per non retrocedere in serie B:Cairo ha molto da farsi perdonare ai tifosi (lo dimostra anche il fatto che è sempre più difficile trovare qualcuno che lo sostenga o che non speri che si faccia da parte e ceda il Torino), tenere Belotti non basterà a ricucire lo strappo che si è venuto a creare ma sarebbe un piccolo segnale della voglia del presidente di provare per lo meno a costruire una squadra importante (servirebbero poi investimenti sulle strutture e rinforzi anche a livello dirigenziale). D’altro canto vedere il Gallo non rinnovare e lasciare il Torino sarebbe un segnale molto negativo per il futuro e riguardo alle ambizioni di una società sempre più distante dai suoi tifosi.