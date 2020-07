“In difesa ci sono giocatori comepiù”. Dissea inizio stagione, dopo che il suo Torino si era sbarazzato senza troppe difficoltà dellonei preliminari di Europa League, quando gli si chiedevano spiegazioni sul non mercato fatto fino a quel momento. E aveva ragione Cairo quando sosteneva che la Juventus non ha una difesa come quella del Torino, lo si è visto chiaramente ieri quando Lyanco si è fatto superare con una facilità disarmante in occasione dei primi due gol e quando Djidji, appena entrato, ha sbagliato un’intervento in area chiudendo il match sul 4-1.Sia chiaro,, lo ha perso perché dal punto di vista della qualità la. Lo ha perso perché nel secondo tempoha potuto inserire, mentre Longo ha dovuto affidare le sue speranze a. Lo ha perso perché a gennaio si è ritenuto che questa squadra non avesse bisogno di rinforzi e si potesse inoltre permettere di lasciar partire un giocatore come, uno dei pochi giocatori di qualità presenti in rosa., per la diciottesima volta da quando è presidente del Torino: solo in quattro occasioni, negli ultimi 15 anni, il risultato è stato diverso dalla vittoria della Juventus. Eppure quest’anno la difesa la granata era più forte anche di quella bianconera. O forse no, presidente?