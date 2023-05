Se il campionato del Torino, a due giornate dalla fine, ha ancora un senso è grazie all’Inter. La vittoria nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina ha permesso di continuare a sperare nella qualificazione alla Conference League: certo bisngerà arrivare ottavi, battere lo Spezia e poi ripetersi proprio contro i nerazzurri nell’ultima partita di campionato. Allo stesso tempo bisognerà sperare anche in almeno un passo falso del Monza ma anche in uno del Bologna. Insomma, la strada che porta all’ottavo posto è impervia ma perlomeno si può ancora sperare. Ironia della sorte, ad alimentare la fiammella della speranza europea alla squadra granata l’ha regalata Lautaro Martinez, un giocatore che è soprannominato proprio Toro.



Il regalo arrivato dall’Inter non andrà sprecato: l’obbligo in queste ultime due partite di campionato è quello di fare di tutto per riuscire ad agguantare quell’ottavo posto. A La Spezia negli ultimi anni sono arrivate delusioni in serie, stavolta non si potrà sbagliare, così come non lo si potrà fare nell’ultima di campionato, contro un’Inter che potrebbe essere già aritmeticamente qualificata in Champions League e con la testa alla finale di Instanbul. Guai terminare il campionato con il rammarico di non aver provato fino all’ultimo a conquistare quell’ottavo posto, anche perché prendere il posto proprio della Juventus in Europa per i tifosi è una piccola soddisfazione in più.