Com’è possibile passare dalla serata di San Siro alla partita di ieri contro lo Spezia? Da una gara vinta ai supplementari in casa dei campioni d’Italia in carica nonostante l’inferiorità numerica durata oltre a 50 minuti a una, contro una squadra in lotta per non retrocedere, in cui il primo tiro in porta è arrivato al 93? Ha certamente ragione Ivan Juric quando dice che la squadra non è al livello delle prime sette impegnate nella lotta all’Europa ma, al contrato di quanto sostenuto dal tecnico, non si può considerare alla pari di chi occupa le ultime posizioni della classifica come il Verona, la Salernitana (ieri battuta 8-2 dal’Atalanta) e lo Spezia. Un bottino di soli due punti in queste tre gare è davvero troppo magro.



Probabilmente il Torino in Europa non ci sarebbe andato quest’anno ma alzare bandiera bianca prima ancora della fine del girone di ritorno, con un calendario sulla carta favorevole con partite contro avversarie come Verona, Salernitana e Spezia (due gare su tre giocate in casa) è certamente un delitto. Le lacune tecniche della squadra sono ben note, manca un attaccante che sappia andare in gol con continuità, servirebbero dei ricambi in più di qualità (oltre che di quantità) in mezzo al campo. Ciò che più è saltato all’occhio contro lo Spezia è stata la difficoltà avuta dalla squadra di creare occasioni da rete. E ora, a metà campionato, il Torino è già nel limbo. Resta solo la Coppa Italia per sognare.