C’era un tempo in cui laera considerata, tanto che Pelè la volle come avversaria per la sua ultima partita con la maglia della Selecao giocata nel 1971 al. Quella nazione, e di conseguenza quella nazionale, si è poi frantumata negli anni ’90 nel più sanguinoso conflitto sul suolo europeo dalla fine della seconda guerra mondiale: il talento, la grinta, la determinazione sono però caratteristiche i calciatori balcanici hanno mantenuto e ora se le gode anche il. Il Toro dei croatiche ha dato spettacolo contro il, che ha vinto dominando, colpendo due pali, costringendo i neroverdi a due salvataggi sulla linea ead alcune grandi parate: nulla però ha potuto sul colpo di biliardo di Pjaca a sette minuti dalla fine.Negli ultimi due anni, pur con tutte le difficoltà, ci sono state belle partite maIl Toro made in Croazia piace e convince ma guai a esaltarsi troppo: ora è il momento dell’equilibrio, del mantenere i piedi per terra perché la stagione è ancora molto lunga e le insidie sono dietro l’angolo (a proposito, l’infortunio diproprio non ci voleva). Si può però gioire per una vittoria convincente dopo 90 minuti di puro dominio e. Nella conferenza stampa della vigilia l’allenatore era stato chiaro: “I problemi del Torino degli scorsi anni non erano di testa, ma mancava qualità”. Con Pobega, Praet, Pjaca e Brekalo (a cui si può aggiungere Mandragora, voluto fortemente da Nicola lo scorsi gennaio) la qualità c’è e i risultati si vedono. L’opera non è però finita: questa squadra può ancora essere migliorata.