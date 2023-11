Sarà antisportivo e scorretto ma è quello che l’arbitraggio diha lasciato trasparire. Nel primo tempo non ci ha pensato due volte ad annullare il gol diper un presunto fallo disu Caldirola,che il difensore si lasci cadere non appena si sente sfiorato da una mano, senza che ci sia alcun contatto tra le gambe. Al 94’, invece,, anziché franare al suolo,Chiunque rivedendo le immagini si è reso conto che se Lazaro fosse caduto sarebbe stato fischiato il rigore.Ma bisogna allora accentuare all’inverosimile i colpi subiti, fare sceneggiate da attore navigato, per vedersi fischiare un fallo subito? A quanto pare sì. Al Torino non lo si è ancora imparato, anche se dieci giorni fa era accaduta la stessa cosa, nei tempi supplementari della partita di Coppa Italia contro il Frosinone:ha provato a restare in piedi, perdendo l’equilibrio in un secondo momento, dopo un fallo subito in area e, dopo revisione al Var, l’arbitro decise di non assegnare il rigore.: il gol annullato a Rodriguez e il rigore non fischiato a Lazaro in Monza-Torino ne sono la prova.