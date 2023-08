Non so se è quanto i tifosi dell’Inter sarebbero felici dell’eventuale arrivo di Pavard in nerazzurro, di certo lo sarebbero quelli del Torino. Non tanto per le sorti della squadra di Inzaghi, quanto per il fatto che così si eviterebbe un assalto a Schuurs proprio negli ultimi giorni di mercato. Anche se dovesse arrivare una cifra considerevole per il cartellino dell’olandese, nei pochi giorni che resterebbero sarebbe molto complicato, se non proprio impossibile, reinvestirli per rinforzare la squadra. Ma sarebbe molto difficile anche solo trovare l’eventuale sostituito.



Certo non è scontato che Schuurs venga ceduto a fronte di un’offerta importante, Cairo già in passato in alcune circostanze ha detto no alle ricche proposte ricevute (si pensi a quanto accaduto con Belotti), in altri casi ha però detto sì, lasciando partire nelle ultime ore di mercato giocatori importanti come Cerci e Zappacosta. Meglio non correre rischi: Schuurs è un giocatore importante per il Torino che, quest’anno, ha come obiettivo quello di riuscire a conquistare la qualificazione a una coppa europea. Avere il centrale olandese potrebbe rendere molto più semplice il raggiungimento di questo obiettivo.



Ecco perché dell’eventuale arrivo di Pavard all’Inter sarebbe felici i tifosi del Torino: Schuurs va tenuto stretto con la maglia granata addosso.