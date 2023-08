Aggrapparsi ai rigori, generosi, concessi al Milan per cercare una giustificazione al 4-1 incassato a San Siro sarebbe sbagliato. Anche se penalty fischiati da Mariani il Torino sarebbe uscito dalla sfida contro i rossoneri con le ossa rotte: è questa l’impressione avuto. Troppo piccola la squadra di Juric in confronto a quella di Pioli, troppo prevedibile il gioco, tanto che il gol di Schuurs è arrivato dopo l’unica giocata imprevedibile, anche se per nulla volontaria: una svirgolata, che si è trasformata in assist per il difensore olandese.



Per provare a lottare per l’Europa il Torino ha bisogno di rinforzi: Vlasic e Lazaro non si possono considerare tali, avendo entrambi vestito la maglia granata la scorsa stagione, Tameze finora non è pervenuto (Popa è stato immediatamente retrocesso a terzo portiere), resta quindi il solo Bellanova sulla fascia destra. Troppo poco. Questo Torino ha bisogno di qualità e di una punta, soprattutto ora che Sanabria si è fermato per un infortunio. Sarebbero un errore, soprattutto dopo quanto visto l’anno scorso, restare con solo Pellegri come alternativa. Mancano ormai pochissimi giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato, Cairo e Vagnati hanno poco tempo per intervenire ma dovranno farlo. La partita di ieri contro il Milan ne è la dimostrazione