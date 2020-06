L’infortunio diha dimostrato, semmai servisse un’ulteriore prova, che il centrocampo delha bisogno di essere rinforzato sia qualitativamente che numericamente. Sono davvero troppo pochi quattro mediani per una squadra di serie A, soprattutto se spesso capita che tre di loro siano chiamati a giocare titolari (come più volte capitato quest’anno).i rinforzi li sta cercando nelle due squadre di Milano e, da, sono diversi i giocatori sondati dai granata.: dall’eventuale cessione del difensorespera di ricavare un bel tesoretto e, se possibile, di avere come contropartite anche qualche pedina nerazzurra. Più che Gagliardini,Una trattativa per il belga non c’è ma sarebbe davvero un peccato non fare neanche un pensierino sul centrocampista attualmente al Cagliari. Nainggolan il Torino lo aveva seguito con grande attenzione quando era ancora alma l’affare non andò mai in portò: il mediano fu acquistato dae come è poi proseguita la sua storia calcistica è noto a tutti. Nainggolan a volte ha fatto parlare di sé per alcuni suoi eccessi fuori dal campo ma ha soprattutto fatto parlare di sé per le sue prestazioni in campo: ha qualità tecniche importanti, grinta da vendere, sa far gol, tirare dalla distanza, smistare e anche recuperare palloni.Quella per Nainggolan sarebbe certamente una trattativa complicata, in particolare per quei 4,5 milioni di euro di ingaggio che attualmente percepisce (una cifra decisamente fuori portata per i granata) ma la carta Izzo potrebbe forse permettere di arrivare a un accordo per un prestito con lo stipendio diviso tra i due club.