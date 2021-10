Nel calcio ciò che conta più di ogni altra cosa è fare gol: non è la boxe dove si può vincere a punti, non basta giocare meglio degli avversari, bisogna segnare e ilfatica a farlo. Lo si è visto anche a San Siro, dove nonostante il gran possesso palla e il dominio territoriale, per tutto il primo tempo la squadra granata non è mai riuscita ad avvicinarsi alla porta di. Due o tre occasioni nitide è invece riuscito a costruire nella ripresa, soprattutto dopo l’ingresso in campo diGuardando i numeri di questo inizio di stagione c’è poco da sorridere: cinque sconfitte in dieci partite, tre gare senza segnare, solo due in cui si è riusciti a fare più di una rete e un cammino finora non molto diverso da quello del recente passato.Un difetto ormai atavico con cui anche i vari predecessori dell’allenatore croato hanno dovuto fare i conti.Certo, gli infortuni dei vari(quest’ultimi sono da poco tornati a disposizione) si fanno sentire e tolgono velocità e qualità alle giocate, il Torino, come lo stesso Juric ha più volte dichiarato, avrebbe però bisogno di rinforzi: per utilizzare le stesse parole del tecnico,, dopo non essere riusciti per il secondo anno di fila a compiere quella rivoluzione che sarebbe servita.