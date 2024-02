Toromania: Juric non dia patenti di tifo, il popolo granata sa cos'è lo spirito Toro

Andrea Piva

Dare le patenti del tifo è un qualcosa di antipatico, inappropriato. Come si può giudicare l’amore di un tifoso per la propria squadra? Chi c’era ieri allo stadio a vedere uno scialbo 0-0 contro la Salernitana è più tifoso di chi c’era contro il Barletta, contro il Gallipoli o il Portogruaro negli anni passati? È più tifosi di chi ha partecipato alla marcia dei 50.000? Dei 60.000 del Delle Alpi nelle finali playoff di Serie B contro Perugia e Mantova? O di chi ieri non c'era, che ha preferito un pranzo in famiglia perché deluso o arrabbiato per la gestione della società dopo aver dato anni di vita al Toro? Su questa buccia di banana Juric ci è scivolato in pieno. “Certi tifosi non hanno lo spirito Toro”, disse l’allenatore che la maglia granata la veste da due anni e mezzo rivolgendosi a chi magari la tifa da 10, 20, 30, 40, 50 anni o anche di più.



Ma le dichiarazioni dell’allenatore croato post Torino-Salernitana non sorprendono più di tanto, anche se con toni molto più leggeri concetti simili li aveva già espressi in passato. Perché la questione di fondo è una: nonostante gli oltre 24.000 tifosi presenti ieri, è vero che una parte della tifoseria allo stadio non ci va più. E non per questioni legate ai risultati ma come forma di contestazione alla dirigenza, a Urbano Cairo. Ed è vero che in questi due anni e mezzo Juric più volte ha visto lo stadio Olimpico Grande Torino mezzo vuoto, o addirittura riempito dai tifosi della squadra ospite (in Torino-Napoli dell’anno scorso era per trequarti azzurro e sembrava di essere al Maradona). È altrettanto vero che in altre piazze, come al Genoa o alla Sampdoria, nonostante le contestazioni alla società, i tifosi hanno sempre riempito Marassi. Al Toro no. Ma nel bene e nel male il Toro è differente anche in questo.



L’errore più grande di Juric è stato quello di non aver voluto comprendere fino in fondo ciò che è il Toro per i suoi tifosi, l’amarezza che in molti provano per il declino degli ultimi 30 anni, in cui hanno vissuto anche un fallimento. E anche le posizioni di metà classifica che la gestione Cairo stanno garantendo (con nel mezzo un paio di settimi posti ma anche un paio di campionati dove si è rischiato fortemente la retrocessione) non bastano. Non basta un allenamento a porte aperte al Filadelfia ogni tre o quattro mesi a chi nel cortile di quello stadio era abituato ad andarci tutti i giorni, non basta elemosinare un autografo al giocatore che esce a bordo del proprio bolide dal garage sotterraneo a chi era abituato ad accompagnare fino all’auto i calciatori. Non basta un Toro come le altre squadre. Ha in parte ragione quando parla di tifoseria troppo umorale o critica se non arriva la vittoria, ma quale tifoseria non lo è? Uno 0-0 con il Genoa o con la Salernitana non sono certo la fine del mondo, ma se si sogna di risalire la classifica e chiudere il campionato in zona Europa è certo comprensibile l’arrabbiatura o la delusione per le mancate vittorie e per le poche occasioni create in entrambe le partite.