Un punto con il, uno con la, zero con loe uno con la: il cammino di questo inizio di 2023 delcontro le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere è a dir poco deludente., le occasioni perse, come quella di ieri sera contro una Cremonese apparsa tutt’altra che irresistibile. Il Torino ha dominato nel primo tempo e l’1-0 stava anche stretto all’intervallo, poi l’inspiegabile black-out che ha portato alla rimonta dei grigiorossi. Solamente nel finale la squadra granata è tornata a spingere trovando anche il 2-2 conma non si può certo essere soddisfatti.Juric a fine partita, cercando di difendere i suoi giocatori, ha provato a spiegare che tra il Torino e la Cremonese non ci sia poi questa grande differenza tecnica.: c’è da scommetterci che Ballardini scambierebbe volentieri almeno 10/11 della sua squadra con quella di Juric. Non hain difesa, non haa centrocampo e nemmenosulla trequarti, non ha la qualità che hanno i giocatori del Torino: ecco perché non può reggere la scusa delle rose di pari valore. Quella contro la Cremonese era una partita da vincere, senza se e senza ma.Ora c’è il derby contro laalle porte, una partita che rischia di diventare fondamentale per la corsa al settimo posto: in caso di sconfitta diventerebbe quasi irraggiungibile. Per fare punti all’Allianz Stadium (possibilmente per farne tre) servirà un Torino ben diverso da quello che si è visto ieri sera contro la Cremonese.