Sorrisi fuori dal campo, applausi dai tifosi e gol a raffica nelle prime amichevoli (nove in tre partite più una traversa). Si può sintetizzare così il ritiro estivo di Simone Zaza, giocatore alla ricerca di riscatto dopo una stagione al di sotto delle aspettative. In attesa che dal mercato arrivino i tanti attesi rinforzi di qualità, che a Walter Mazzarri servirebbero che il pane visto il triplo impegno di questa stagione (campionato, Coppa Italia e Europa League), il tecnico granata spera di poter contare su un Zaza ben diverso da quello della scorsa stagione.



L’attaccante ha la fiducia di compagni, dell’allenatore e del presidente. “Credo molto in Zaza, quest’anno ha avuto un annata in cui ha fatto parte delle qualità che ha ma credo che possa fare un grande campionato. Io sono fiducioso” ha dichiarato proprio Urbano Cairo negli scorsi giorni. Ora sta al numero 11 granata dimostrare che tutta questa fiducia nei suoi confronti è stata ben risposta: la stagione del Torino sta già per entrare nel vivo e fra una settimana esatta, ad Alessandria, ci sarà il tanto atteso esordio in Europa League. Per Zaza sarà la prima occasione importante per dimostrare di essere un giocatore diverso da quello arrivato sotto la Mole un anno fa.



In un’annata che si preannuncia essere molto lunga (salvo sorprese negative nei preliminari di Europa League) non sono più ammessi errori se non si vuole vanificare quanto di buono fatto negli scorsi mesi. E soprattutto da Zaza è lecito aspettarsi un campionato molto diverso. Quantomeno sulla scia di quanto fatto vedere quest’estate.