Il campionato del Torino si è chiuso con il caloroso saluto a Emiliano Moretti, che ieri sera ha appeso le proprie scarpette al chiodo e ora si appresta a indossare la giacca e la cravatta da dirigente. Anche negli ultimi novanta minuti ha contribuito alla grande alla causa granata, aiutando la squadra nel battere la Lazio (3-1 il finale) e consolidare il settimo posto in classifica. Una posizione che sarebbe potuta bastare per la qualificazione ai preliminari di Europa League se non fosse che quest’anno a vincere la Coppa Italia sono stati i biancocelesti, ottavi in classifica. Ma qualche speranza di partecipare a un torneo internazionale il Toro ce l’ha ancora: dalle varie località scelte per le vacanze estive, Walter Mazzarri e i suoi giocatori saranno ora spettatori più che interessati della partita che si giocherà a Nyon tra il Milan e l’Uefa.



Se i rossoneri dovessero essere esclusi delle coppe europee, sarebbero proprio i granata ad approfittarne qualificandosi ai preliminari di Europa League. “Non gufo le altre società ma se dovessimo essere ripescati ce lo saremmo meritati” aveva dichiarato Mazzarri alla vigilia della partita contro la Lazio, un concetto che ha poi ribadito anche dopo aver battuto i biancocelesti e essersi assicurato il settimo posto in classifica. Insomma, in casa granata (tra dirigenti, giocatori e tifosi) non si tifa espressamente per una sentenza dura da parte della Camera Giudicante dell’Uefa nei confronti dei rossoneri. Ma quasi. Tutti sperano in un ripescaggio del Torino in Europa League dopo un settimo posto che ha lasciato l’amaro sapore della beffa. Ora, nonostante il campionato 2018/2019 sia passato agli archivi, l’impressione è che la stagione del Torino non sia ancora terminata e che si concluderà a Nyon (salvo ricorso del Milan al Tas dopo l’eventuale esclusione dalle coppe che potrebbe rendere ancora più lunga l'annata). Se il verdetto del campo dovesse essere invece confermato, con il Milan in Europa League e il Torino no, l’obiettivo per l’estate della società granata dovrà comunque essere quello di confermare tutti i big (da Sirigu a Belotti) e rinforzare la squadra per far in modo che il pass per una coppa europea non sfugga nuovamente di mano.