Ilè tornato a perdere e, a causa del contemporaneo successo del: d’altronde se non si vince quasi mai (appena due volte la squadra diha guadagnato il bottino pieno in diciassette partite) non si può sperare in posizioni più nobili o che anche le altre squadre continuino a compiere passi falsi. Nel 2-0 subito ieri contro il Milanrispetto alle ultime settimane: nel primo tempo la formazione granata è stata completamente in balia degli avversari. Solamente nella ripresa, quando ilsi è limitato a controllare il risultato, il Torino è riuscito a mettere il naso fuori dalla propria metà campo, anche se per assistere alla prima conclusione pericolosa si è dovuto attendere lo scoccare del 90’, quandoè stato eccezionale nel respingere una conclusione dalla distanza didiventata infida dopo una deviazione.: nonostante risultasse tra i convocati, il centrocampista francese ieri non era nemmeno in panchina e ha anzi assistito all’intero match dalla tribuna. I due ds,da una parte edall’altra, nelle prossime ore cercheranno di raggiungere un accordo in modo che Meité possa al più presto preparare le valigie e trasferirsi a Milano. Nonostante abbia il potenziale per essere un centrocampista di livello, il francese in granata non ha mai convinto del tutto e in campo il suo atteggiamento indolente ha spesso infastidito.Ma l’aspetto positivo ella possibile cessione di Meité è che: come si è visto anche ieri, la squadra di Giampaolo al più presto ha bisogno di rinforzi.