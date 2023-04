Si dice che la fortuna sia cieca ma che la sfiga ci veda benissimo. Probabilmente è vero perché se c’era un giocatore davvero in forma nel Torino, che nelle ultime settimane era riuscito a fare la differenze, quello era Nemanja Radonjic. E alla vigilia della partita contro l’Atalanta a infortunarsi è stato proprio Radonjic. Probabilmente ne avrà per diverso tempo e dovrà saltare ben più di una partita, d’altronde una lesione del retto femorale non passa in poco tempo: a Ivan Juric avrebbe però fatto molto comodo averlo a disposizione anche perché il Torino è in piena corsa per l’ottavo posto in classifica che, in caso di penalizzazione o esclusione dalle coppe europee della Juventus, potrebbe valere la qualificazione a una coppa europea.



Era già successo in altre occasioni quest’anno che il calciatore più in forma fosse costretto a fermarsi per via di un infortunio basta ricordare quanto accaduto con Samuele Ricci a fine gennaio, proprio quando il centrocampista italiano era diventato insostituibile. E poi Yann Karamoh, che dopo un mese di febbraio da incorniciare per il livello delle prestazioni e anche per i gol segnati, aveva accusato un problema muscolare che lo ha costretto ai box per alcune settimane. Ora, con ogni probabilità, toccherà proprio al francese sostituire Radonjic. Sperando che la sfortuna non prenda ulteriormente di mira il Torino in questo finale di stagione.