Che succede al? Nel giorno dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato non sono gli acquisti e le cessioni dei calciatori a prendersi la copertina, bensì la rivoluzione all’interno della dirigenza. In un colpo solo hanno lasciato il direttore generale, ma con poteri limitati,e il Responsabile del Settore Giovanile,. Il primo ha dedicato una vita alla squadra granata, basti pensare che era all’interno della dirigenza da prima del fallimento dell’AC Torino, il secondo ha riportato la Primavera ai vertici del calcio italiano dopo anni di buio e ora verrà sostituito da“La Società saluta e ringrazia Massimo Bava per il buon lavoro svolto nella sua esperienza in granata, nove stagioni dove grazie al contributo di tutti si sono anche raggiunti ottimi risultati” si legge nel comunicato ufficiale. “” ma “”, parole che sembrano voler sminuire il lavoro svolto dal Responsabile del Settore giovanile in questi anni.che avrebbero contribuito a raggiungere “anche” degli ottimi risultati?(altro ex Spal)che stava per far retrocedere la Primavera.A breve il Torino avrà un nuovo Responsabile del Settore giovanile ma non è detto che ci sarà anche un nuovo direttore generale, seppur con poteri limitatissimi come lo era Comi: d’altronde a Cairo non è mai piaciuto delegare e ha sempre preferito circondarsi di poche persone.i, nonostante nel suo primo anno al Torino non abbia dimostrato di meritarsela. Auguri a lui e auguri al Toro.