Sereno, concentrato, determinato: è questo l'Andrea Belotti che si è allenato agli ordini di Walter Mazzarri nel ritiro di Bormio, finito proprio quest'oggi con l'amichevole. La Valtellina sembra aver restituito al Torino quell'attaccante implacabile e indomabile che, due campionati fa, era stato capace di attirare su di sé le attenzioni di alcune delle più importanti squadre europee: dall'Atletico Madrid al Chelsea, passando per il Milan e il Manchester United.



Quello che quest'estate si sta allenando con il Torino è un Belotti completamente diverso rispetto al giocatore che un anno fa, sempre di questi tempi, correva su e giù sul campo di Bormio. La differenza è soprattutto nella testa dell'attaccante, dodici mesi fa disturbato dalle mille voci di mercato, con la valigia già pronta nel caso qualche società fosse arrivata a offrire una cifra anche vicina a quei 100 milioni di euro della sua clausola rescissoria. Oggi, invece, dopo una stagione deludente, al di sotto delle aspettative, il Gallo è determinato a tornare a essere uno dei centravanti più forti del campionato e a dimostrare che quei 26 gol realizzati due stagioni fa non erano solamente il frutto della buona sorte.



Sono tanti i particolari che in queste due settimane a Bormio hanno fatto capire che il Belotti di quest'anno è un giocatore diverso da quello di un anno fa: è sempre stato il primo a trascinare il gruppo nei momenti più duri dell'allenamento, l'ultimo a lasciare il campo dopo la fine di ogni allenamento (mentre i suoi compagni erano già dentro lo spogliatoio, il Gallo era sempre in campo a calciare palloni verso la porta). Insomma, il vero Belotti sta tornando.