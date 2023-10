Sarebbe dovuta essere la stagione del salto di qualità, quella in cui puntare alla qualificazione a una coppa europea. Invece, per il momento, è il peggior campionato da quandosiede sulla panchina granata. E i segnali per il futuro non sono affatto positivi: il peggiore è arrivato al 4’ del secondo tempo, quandoè frenato al suolo dolorante tenendosi il ginocchio sinistro. Ha poi lasciato il campo in barella, piangendo,. Se gli esami dovessero confermare quella che al momento è una sensazione all’interno dello staff granata, vorrebbe dire che la stagione del difensore olandese sarebbe finita. O quasi.Quanto Schuurs sia importante per il Torino lo si è visto quando è uscito dal campo: da quel momento la squadra è crollata, anche dal punto di vista psicologico, l’Inter ha iniziato ad avere quelle occasioni che in precedenza non gli erano state concesse e ha poi avuto vita facile nel conquistare un successo.In estate, la difesa titolare che era stato pensata per il Torino era composta daa destra,al centro,a sinistra: dopo l’uscita dell’olandese dal campo, ieri Juric non ha potuto contare su nemmeno uno di questi tre giocatori. E neppureè al meglio. L’unico che potrà recuperare per la gara contro il Lecce è Buongiorno, poi ci sarà Sazonov e bisogna sperare che il difensore ceco riesca a risolvere i problemi al ginocchio che lo tormentano da tempo.