Probabilmente ha ragionequando dice che questonon ha ancora le qualità per poter puntare all’Europa. Ha però più di una qualità che permette di sognare: la voglia e la determinazione. Ci sono due fotografie della partita contro ilche lo testimoniano: la prima è il gran recupero disu, ormai presentatosi a tu per tu cone pronto e calciare, la seconda è lo scatto dial 94’ per andare a pressare gli avversari nella loro metà campo ed evitare che potessero impostare l’ultimo assalto.Non è un fenomeno Linetty, è un giocatore che nei primi due anni al Torino ha faticato a trovare spazio e quando ha giocato non ha sempre lasciato il segno. Anzi. Eppure: nonostante tutte le difficoltà delle sue prime due stagioni in granata ha continuato a lavorare, in silenzio, arrivando a guadagnarsi la fiducia di Ivan Juric, sta giocando con regolarità ma soprattutto in campo dà tutto. La prestazione di ieri sera è stata a meravigliosa: ha corso per due, fino all’ultimo secondo di recupero, ha recuperato una gran quantità di palloni e ha dato veramente tutto. Susi sono già spese tante parole e c’è poco altro da aggiungere:non poteva trovare un sostituto di Gleison Bremer migliore dell’olandese. E’ una roccia in difesa e non a caso è uno di quei giocatori che Juric vorrebbe restasse per far in modo che il Torino possa davvero fare quel salto di qualità tanto atteso.Come detto in apertura, questo Torino ora non ha ancora le qualità per puntare all’Europa con questo spirito, con qualche innesto in più in estate senza troppe cessioni e con Juric in panchina può davvero fare il salto di qualità. Certo bisognerà per prima cosa capire se il tecnico croato resterà.