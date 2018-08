“Iago Falque non è in vendita, è una nostra colonna”. Pochi giorni dopo le frasi dello spagnolo che avevano fatto tremare i tifosi del Torino, “Valuteremo le offerte e prenderemo una decisione, se dovrò andare via lo farò a testa alta” aveva dichiarato, il presidente Urbano Cairo ha rassicurato tutto il popolo granata blindando il numero 14. Bene così, perché al Toro uno come Iago Falque serve. Non serve invece uno come M'Baye Niang, in campo spesso indolente, per cui il massimo dirigente granata ha anche una settimana di tempo per cercargli una nuova squadra. Servirebbe invece Adem Ljajic, giocatore per il quale non è arrivata la conferma di Cairo e che, così come Niang, potrebbe partire.



Vero, Ljajic è incostante e non sempre i suoi atteggiamenti sono esemplari, tecnicamente è però uno dei migliori giocatori di cui il Torino può disporre, se non addirittura proprio il migliore. Calciatori con i suoi piedi possono fare sempre comodo e possono permettere anche diverse variazioni tattiche: uno così è sempre meglio averlo che non averlo. Fra una settimana si saprà con certezza se sarà ancora un giocatore del Torino o se, al contrario, Walter Mazzarri dovrà fare a meno di lui nel corso del campionato. Certo è che con un reparto offensivo composto da Belotti, Zaza, Falque, Ljajic e Edera raggiungere la qualificazione all'Europa League potrebbe essere molto più semplice: Cairo ci pensi prima di cedere alle offerte dello Schalke 04 per il fantasista serbo.



A proposito di qualificazione all'Europa League, Soualiho Meité ha finalmente dichiarato apertamente che l'obiettivo del Torino è proprio quello di ottenere il pass per una competizione internazionale. Finora la parola Europa era una sorta di taboo, mai pronunciata da Mazzarri, né da Cairo e Petrachi. Ma che la qualificazione all'Europa League fosse l'obiettivo principale del Torino era un po' il segreto di Pulcinella, segreto ora svelato su Instagram da Meité.