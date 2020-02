Cinque, un numero stregato più che magico in casa Torino in questo momento. Un numero che indica sia le sconfitte consecutive in campionato della squadra granata, sia i punti di vantaggio dal terzultimo posto, attualmente occupato dal Genoa. E’ cambiato l’allenatore ma non i risultati, anche perché Moreno Longo i miracoli non li può fare: a lui si chiedono massimo impegno e dedizione alla causa per cercare di ricostruire una squadra devastata dal punto di vista morale e fisico.



Ha preso un Torino sulle gambe, con una forma fisica scadente, impaurito, incapace di reagire agli schiaffi subiti dagli avversari, pian piano sta cercando di restituirgli certezze e una condizione decente. Nonostante la sconfitta subita contro il Milan, piccoli segnali di crescita a San Siro, contro una squadra in un ottimo stato di salute, si sono visti. Certo, c’è da migliorare dal punto di visto del gioco, perché il Torino fatica davvero troppo anche solo ad andare alla conclusione (figurarsi al gol).



Ora però qualcosa in più lo devono mostrare i giocatori. In passato si sono lamentati dei fischi ricevuti, un alibi che è caduto nelle ultime settimane, nonostante le brutte sconfitte. L’arrivo di Longo ha placato la contestazione e la rabbia dei tifosi, ma tutti ora devono dimostrare di essere da Toro e mostrare in campo quel carattere e quella determinazione che contraddistingue il loro allenatore.