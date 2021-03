Nessuna sorpresa,. Il ricorso della società è stato respinto, nessun 3-0 a tavolino è stato assegnato, ma la strada che porta al calcio d’inizio della partita rischia di essere ancora molto lunga: Lotito non vuole arrendersi ed è pronto a rivolgersi al Collegio di Garanzia di Coni. Ci sono probabilità che il verdetto venga ribaltato? No,(pressoché identico a quello di Lazio-Torino)Eppure la vicenda Lazio-Torino non si ferma. Anzi, prosegue a suon di ricorsi, memorie difensive, avvocati, tribunali e chissà quando, finalmente, si giocherà. Quella tra Cairo e Lotito è ormai una guerra in tutto per tutto,: perchéIl rischio di falsare il campionato (più di quanto il Covid stia già facendo) è alto. Ora i tre punti farebbero comodo a entrambe le squadre, una impegnata nella corsa all’Europa l’altra in quella per non retrocedere, fra un mese o un mese e mezzo chissà: la possibilità che Lazio o Torino non abbiano gli stessi stimoli che possono avere adesso c’è. Lotito, come è suo diritto, continua però a prendere tempo, a presentare ricorsi pur sapendo che le possibilità che li vinca sono minime (se non del tutto nulle).