Toromania: l'ottavo posto ora vale l'Europa. Toro, non sprecare l'occasione

L’ufficialità riguardo al fatto che il prossimo anno saranno otto le squadre italiane a giocare le coppe europee è arrivata giovedì sera, quando Atalanta e Fiorentina hanno staccato il pass per le rispettive semifinali (senza dimenticare che anche la Roma è tra le quattro squadre rimaste in Europa League). Una notizia che in casaera attesa perché alimenta le speranze di qualificarsi a una coppa europea: certo bisognerà superare in classifica due squadre come Napoli e Lazio, la prima e la seconda dello scorso campionato, squadre più attrezzate per competere per certi obiettivi.

Mae, nonostante un finale di campionato sulla carta molto complicato (deve ancora affrontaroltre a squadre in lotta per la salvezza come), deve provare in tutti i modi a finire tra le prime otto. E se una tra Atalanta e Roma dovessero vincere l’Europa League e chiudere il campionato al sesto posto, anche il nono basterebbe per giocare in Conference League. A questo si dovrà però eventualmente pensare più avanti.Il Torino ha la possibilità di crearsi la propria fortuna da solo in questo finale di campionato: dovrà essere bravo a sfruttarlo. E per prima cosa non sbagliare la partita di domani contro il Frosinone: in questo campionato sono già troppi i punti che sono stati buttati via con le squadre piccole che occupano le ultime posizioni della classifica.