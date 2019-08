Ma quando arriva Hirving Lozano? Se pensate che questa domanda se la stiano ponendo solamente i tifosi del Napoli vi sbagliate. Anche a Torino, sponda granata, in tanti se lo chiedono. Non perché l’attaccante messicano sia un obiettivo della società di Urbano Cairo, ma perché è ormai chiaro a tutti che prima di lasciar partire Simone Verdi, Aurelio De Laurentiis vuole acquistare un nuovo giocatore che possa migliorare il reparto offensivo della squadra di Carlo Ancelotti.



In questa estate in cui il Torino non ha acquistato ancora nessun nuovo giocatore (unica squadra di serie A) la voglia di veder arrivare volti nuovi, che possano aiutare a far crescere la formazione di Walter Mazzarri, è tanta. E Simone Verdi potrà certo dare il proprio contributo in questo. Lozano permettendo. E’ per questo che anche lontano da Napoli si attendono novità sulla trattativa con il PSV (che, tra l’altro, potrebbe essere un avversario del Torino nei prossimi turni di Europa League, se il cammino di Andrea Belotti dovesse continuare).



Quando i due affari, Lozano al Napoli e Verdi al Torino, verranno portati a termine (perché la netta impressione è che si faranno), per i tifosi granata si tornerà in un certo senso alla normalità estiva: finora quasi non ci si è accorti di essere in piena sessione di calciomercato. Nessuna cessione, nessun acquisto, solamente alcune trattativa non ancora concluse. Meno male che c’è il calcio giocato, con i preliminari di Europa League, a tenere occupati e distrarre i tifosi nella lunga pausa estiva senza il campionato.