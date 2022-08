Non era scontato vincere a Monza, non era scontata la prestazione che c’è stata, non era scontata una tale reazione della squadra dopo il caso Lukic. Un capitano che scende dalla nave mentre sta partendo dal porto, lasciando sola la sua ciurma, non è un vero capitano. E non importa quali possano essere stato i motivi, se possa avere avuto o meno anche solo un briciolo di ragione: non facendosi convocare per la trasferta all’U-Power Stadium il centrocampista serbo ha compiuto un gesto grave, clamoroso.



Forse andrà via, forse il caso si ricomporrà e resterà (Juric ha dichiarato di essere pronto a perdonare chiunque si accorga di aver commesso un errore), in questo caso però la fascia da capitano non deve più essere sul suo braccio: non la merita, non la vuole neppure, come ha dimostrato. E pensare che solo un paio di settimane fa (non anni fa) rilasciava dichiarazioni come: “Indossare la fascia da capitano del Torino è un onore per me. Una grande soddisfazione e una grande responsabilità. Sono pronto ad assumermela, non ho nessun dubbio e nessuna paura di questo ruolo”. Non può essere Lukic il capitano del Torino, in nessun caso, neppure per una singola partita: a chi porta al braccio quella fascia chiedere rispetto per la maglia, per i compagni, per i tifosi, oltre che il massimo impegno in campo, è il minimo, anche se il desiderio è quello di cambiare squadra.