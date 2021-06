Guardando Galles-Svizzera molti tifosi del Torino si saranno chiesto se quel Ricardo Rodriguez protagonista con la nazionale elvetica è davvero lo stesso che quest’anno ha indossato la maglia granata. Vedendolo giocare con la propria nazionale e avendo davanti agli occhi le prestazioni con il Toro è davvero difficile credere che si tratti dello stesso calciatore. E probabilmente qualche dubbio sarà venuto anche ai tifosi del Milan, che negli ultimi anni non sono certo rimasti impressionati dal terzino.



Se Rodriguez continuerà a giocare l’Europeo sui livelli della partita contro il Galles il Torino avrà solo da guadagnarci. Non c’è, infatti, una vetrina più importante di una manifestazione come questa per i calciatori, specialmente per quelli che sono reduci da una stagione negativa e sono alla ricerca di una nuova squadra. Vagnati e Cairo quest’estate devono attuare quella rivoluzione mancata lo scorso anno, costruendo una squadra il più adatta possibile al gioco di Ivan Juric (non come avvenne un anno fa con Giampaolo) ed è difficile pensare che un giocatore come Rodriguez (non propriamente un terzino di spinta) possa essere utile alla causa e in particolare al 3-4-2-1.



Venderlo dopo l’ultimo campionato non sarebbe stato semplice, l’Europeo può dare una grossa mano a Vagnati: se continuerà a giocare così, non solo sarà più semplice vendere Rodriguez, ma sarà anche più semplice recuperare i circa 3 milioni speso un anno fa per acquistarlo dal Milan.