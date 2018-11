La seconda esclusione consecutiva di Andreadall'elenco dei convocati della Nazionale ha fatto molto discutere e storcere parecchi nasi nell'ambiente. D'altronde nelle ultime settimane il Gallo ha dato qualche segnale di crescita e i due gol messi a segno contro la, una decina di giorni fa, ne sono la dimostrazione. “, due anni fa ha fatto un campionato straordinario” ha dichiarato in conferenza stampa Robertospiegando il perché per il Gallo le porte di Coverciano siano ancora una volta rimaste chiuse. E ha ragione il ct azzurro nell'affermare che il capitano del Torino può fare di più, ma avrebbe potuto ugualmente convocarlo.L'assenza di Belotti fa rumore soprattutto guardando l'elenco dei calciatori convocati da Mancini: Kevin, ad esempio, fino a questo momento non ha avuto un rendimento superiore a quello del Gallo, sia in termini di gol (due quelli messi finora a segno in campionato dall'attaccante bianconero, quattro quelli del granata), sia di livello delle prestazioni. Per non parlare poi di Vincenzo, che nell'Hoffenheim non è altro che una riserva, come testimoniano gli appena 242 minuti giocati in Bundesliga sui 990 a disposizione.In virtù di queste convocazioni, davvero in Nazionale non c'era spazio anche per Andrea Belotti? L'attaccante nelle scorse settimane aveva espresso la propria delusione per la mancata chiamata per le partite contro l'Ucraina e contro la Polonia: il rischio ora è che quest'altra mancata convocazione più che motivare il Gallo, come forse sperava lo stesso Mancini, possa solo che aumentare il malumore del centravanti del Torino.