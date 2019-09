A portieri invertiti Torino-Milan sarebbe finita con un risultato ben diverso. Riuscite a immaginare il Sirigu visto ieri sera opporsi malamente alla conclusione dal limite di Belotti, in occasione del gol dell’1-1, smorzando solamente il pallone senza riuscire a deviarlo fuori dallo specchio della porta? E pensate che Donnarumma avrebbe mostrato gli stessi riflessi e la stessa reattività avuti dal collega granata sul colpo di testa di Leao prima e su quello di Piatek poi? Non si può certo avere la controprova ma è abbastanza semplice dare una risposta a queste domande: no.



Vedere Sirigu parare anche l’imparabile non è certo una novità: nei nove punti conquistati finora dal Torino c’è molto del portiere granata, che è stato capace di salvare i risultati anche contro Sassuolo e Atalanta. Ma vedendolo all’opera proprio contro il Milan di Donnarumma viene da domandarsi ancora una volta come sia possibile che in Nazionale il titolare sia il rossonero: certamente è più giovane, ha grandi qualità e ampi margini di miglioramento che lo potranno portare a livelli anche superiori a quelli di Sirigu, ma a oggi il migliore in Italia è proprio il numero 39 del Torino. C’è da augurarsi, per il bene dell’Italia, che anche Mancini se ne sia accorto.



Tornando a Torino-Milan, se è vero che a portieri invertiti la partita sarebbe molto probabilmente finita in maniera diversa, è altrettanto vero che probabilmente sarebbe bastato scambiare i centravanti per far gioire i tifosi rossoneri. Quel Belotti a lungo tempo inseguito e corteggiato non solo ha ribaltato con due gol il risultato, vincendo il duello a distanza con Piatek, ma ha giocato con una generosità che non si è di certo visto nel centravanti polacco (e nemmeno in molti suoi compagni di squadra). Forse non varrà 100 milioni di euro, ma certamente vale più dei vari attaccanti passati negli ultimi anni al Milan.