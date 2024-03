Toromania: Marchetti ferma il Toro, ora Rocchi fermerà Marchetti?

Andrea Piva

Il compito dell’arbitro durante una partita dovrebbe essere esclusivamente quello di far rispettare il regolamento, sanzionare gli interventi che lo infrangono. Non condizionarne l’andamento espellendo, per esempio, un giocatore che dopo aver subito una sorta di placcaggio chiede: “Ma come fai a non ammonirlo?”. Perché, come riportato da chi era a bordo campo, è stata questa la protesta che ha portato al secondo giallo di Samuele Ricci e all’inevitabile rosso. Nessun gestaccio, nessuna parolaccia, ma una richiesta di applicare il regolamento perché Marchetti, dopo aver fischiato il fallo non si è diretto verso Arthur, non ha portato la mano verso il cartellino: ha ammonito il centrocampista viola solamente dopo la protesta di Ricci e il secondo giallo al centrocampista del Torino.



Per un eccesso di permalosità ha di fatto condizionato una partita importantissima, uno scontro diretto per gli ultimi posti validi per la qualificazione a una coppa europea. Ha innervosito una partita che fino a quel momento era tutto sommato tranquilla. Certo Ricci non va assolto, avrebbe potuto risparmiarsela quella protesta due minuti dopo aver preso la prima ammonizione, è stato ingenuo ma non irrispettoso. Marchetti avrebbe potuto e dovuto usare capire il momento e limitarsi a rimproverare il centrocampista del Torino (un ragazzo a cui si può fare qualsiasi critica per come gioca ma non per come si comporta) anziché espellerlo, condizionando l’andamento della partita e anche quello della prossima, quando Juric dovrà fare a meno proprio di Ricci. Considerato anche quanto è accaduto in Lazio-Milan la sera prima e in tante altre partite di questo campionato, forse qualcosa da rivedere nella classe arbitrale c’è, nell’atteggiamento con cui gli arbitri dirigono le partite ma anche nell’utilizzo del Var. A proposito di Marchetti, Rocchi ora lo fermerà? Con Serra, per un clamoroso errore durante un Milan-Spezia di due anni fa, fu usato il pugno durissimo, avverrà lo stesso per il direttore di gara di Torino-Fiorentina?