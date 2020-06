Novanta minuti di Toro quattro mesi dopo l’ultima volta, novanta minuti di calcio ma non solo. Inle tracce di tutto quello che è successo da febbraio in avanti sono state evidenti. Forse non è un caso che, abbia fatto faticato a rotolare e il calcio d’inizio della partita si sia dovuto ripetere: quasi come se anche lo strumento per eccellenza del gioco del calcio si fosse dimenticato qual è il suo compito all’interno di uno stadio.a esultare dopo il gol die a rammaricarsi per le occasioni sprecate diPoi, i termoscanner e i gel disinfettanti all’ingresso dell’impianto per chi ha potuto assistere alla partita dalla tribuna: segnali che il Coronavirus non è ancora battuto, anche se adesso fa un po’ meno paura. In Torino-Parma c’è stata anche: il difensore camerunese, dopo l’incornata vincente che non ha lasciato scampo a Luigi Sepe, si è inginocchiato e ha alzato il pugno destro. “Quando ho segnato ho subito pensato a mio fratello George Floyd, che per me è importante” ha spiegato il centrale nel post partita.Nella prima partita della serie A post-Covid il risultato finale, la pur positiva prestazione del Torino (forse addirittura la migliore della stagione, considerando anche che mai la squadra granata aveva tirato quanto fatto ieri), il rigore sbagliato da Belotti e la rabbia di Berenguer dopo la sostituzione passano quasi in secondo piano.