Torino-Inter non verrà ricordata come una partita bella e divertente, forse lo sarà come quella della svolta della stagione della squadra granata, di certo è stata quella in cui Walter Mazzarri ha battuto a scacchi Luciano Spalletti. Il prato dell’Olimpico Grande Torino è infatti sembrato per lo più una scacchiera nel quale i due allenatori hanno schierato le loro pedine in maniera speculare l’una all’altra, entrambi hanno fatto attenzione a non scoprirsi e a non permettere lo scacco matto ma, alla fine, Mazzarri è riuscito a spuntarla sul rivale.



Da quando si è seduto sulla panchina del Torino, oltre un anno fa, Mazzarri all’Inter ha regalato diversi dispiaceri e soprattutto è riuscito sempre ad avere la meglio nei confronti di Spalletti, battendolo sempre sul piano tattico. Aveva già battuto la formazione nerazzurra, sempre per 1-0, la scorsa primavera grazie a un gol di Adem Ljajic e a una prestazione non esaltante ma tatticamente perfetta, si è ripetuto ieri e nel mezzo ha ottenuto un 2-2 in rimonta a San Siro grazie a un secondo tempo di gran livello in cui il Torino ha saputo anche divertire i propri tifosi. Se l’intento di Walter Mazzarri era quello di riprendersi una rivincita contro quell’Inter che nel 2014 gli ha fatto conoscere, per la prima e finora unica volta in carriera, l’amaro sapore dell’esonero. Come anche il tecnico di San Vincenzo ha più volte ribadito, il tempo è stato galantuomo riguardo alla sua esperienza all’Inter: chi si è seduto dopo di lui sulla panchina nerazzurra non ha fatto molto meglio ed è stato necessaria una rivoluzione, oltre che un cambio di proprietà, per far tornare a San Siro le note della sigla della Champions League. Ora da avversario ha ottenuto due vittorie e un pareggio su tre partite: un chiaro segnale del fatto che Mazzarri avrebbe meritato maggiore rispetto all’Inter. Buon per il Torino.