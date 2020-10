Sembra incredibile ma è così: il primo punto in questo campionato deldiè arrivato snaturando il più possibile l’idea di calcio del tecnico ex. Per uscire indenne dal campo del, negli ultimi venti minuti, la squadra granata si è dovuta schierare con un 5-3-1-1, attuando il più classico schema di difesa e contropiede. Altro che possesso palla e tocchi di prima, per scardinare la difesa neroverdi si sono adottati lanci lunghi per le punte dal primo all’ultimo minuto. Il risultato di questa rivoluzione è statoe ci sarebbe riuscito senon avesse realizzato uno di quei gol che ci si aspetta semmai da, non da un difensore centrale, o senon si fosse fatto anticipare di testa daSe oggi c’è il rammarico per non aver conquistato il bottino pieno al Mapei Stadium è anche perché ieri in campo si è visto per l’ennesima volta un, capace di fare reparto da solo, di segnare e di far segnare. Il gol del momentaneo 1-2 è un mix micidiale di tecnica e potenza fisica, una rete da grande numero 9.(già 5 le reti messe a segno in appena quattro partite giocate)Ma se oggi c’è ancora fiducia sul fatto che il Torino possa rialzarsi, ottenere almeno una salvezza abbastanza tranquilla, è proprio perché può contare su uno dei migliori attaccanti della serie A. “Se ho mai allenato un calciatore forte come Belotti? No” aveva dichiarato alla vigilia della partita Giampaolo. Il campo ha dimostrato che il tecnico aveva ragione: